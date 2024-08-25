Masterchef'te son eleme adayı Ezgi olurken yedeklerden ise Akın kadroya girdi

25 Ağustos 2024 18:21 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 18:36

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın sunuculuğunu yaptığı Masterchef programının 3. haftasının eleme adayları ve yedeklerden kadroya girecek olan isim belli oldu.

İzleyiciler tarafından Masterchef'te son eleme adayının kim olduğu ve yedeklerden kadroya giren isim merak ediliyor.

MASTERCHEF SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

14 ismin potaya gitmemek için yarıştığı yarışmanın sonucunda tabağından istenmeyen ürün çıkan Ezgi, Masterchef'in 3. haftasının son eleme adayı oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER 25 AĞUSTOS 2024?

Masterchef'in 3. haftasının takım oyunları ve bireysel oyunları sona erdi.

25 Ağustos Pazar oynanacak olan eleme yarışmasında potada olan 7 isim ise şöyle:

Nevzat

Ümmühan

Zübeyde

Çağlar

Ayşe

Alp

Ezgi

MASTERCHEF YEDEKLERDEN KİM KADROYA GİRDİ 2024?

23 Ağustos Cuma günü yedekler arasında oynanan bölümde en başarılı yemekleri tabakları çıkartarak Masterchef'in ana kadrosuna giren isim Akın oldu.