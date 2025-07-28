Mavi Boncuk filmi konusu ne oyuncuları kimler?

İstanbul
Yeşilçam’ın sevilen yapımlarından hem güldüren hem duygulandıran Mavi Boncuk, filmi yeniden televizyon ekranlarına geldi.
Çekimleri Yeşilköy, Beyoğlu, Taksim, Beşiktaş ve Sarıyer'de yapılan filmin detayları merak konusu oldu.
6 arkadaş Baba Yaşar, Kamil Usta, Cafer, Süleyman, Necmi ve Mıstık birlikte Emel Sayın'ın sahne aldığı bir gazinoya eğlenmek için gider.
Hesabı ödeyemeyen tayfa tartaklanır ve dışarı atılır.
Bu durumu kendine yediremeyen kafadarlar, Emel Sayını kaçırmaya karar verir ve olanlar olur.
Unutulmaz isimlerin yer aldığı filmin oyuncu kadrosu şöyle:
Emel Sayın
Zeki Alasya - Şeker Kamil
Metin Akpınar - Süleyman
Halit Akçatepe – Mıstık
Kemal Sunal - Kaymakam Cafer
Münir Özkul - Baba Yaşar
Adile Naşit
Perran Kutman