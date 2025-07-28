Mavi Boncuk filmi konusu ne oyuncuları kimler?

Yeşilçam’ın sevilen yapımlarından hem güldüren hem duygulandıran Mavi Boncuk, filmi yeniden televizyon ekranlarına geldi.

Çekimleri Yeşilköy, Beyoğlu, Taksim, Beşiktaş ve Sarıyer'de yapılan filmin detayları merak konusu oldu.

MAVİ BONCUK KONUSU NEDİR?

6 arkadaş Baba Yaşar, Kamil Usta, Cafer, Süleyman, Necmi ve Mıstık birlikte Emel Sayın'ın sahne aldığı bir gazinoya eğlenmek için gider.

Hesabı ödeyemeyen tayfa tartaklanır ve dışarı atılır.

Bu durumu kendine yediremeyen kafadarlar, Emel Sayını kaçırmaya karar verir ve olanlar olur.

MAVİ BONCUK OYUNCULARI KİMLER?

Unutulmaz isimlerin yer aldığı filmin oyuncu kadrosu şöyle:

Emel Sayın

Zeki Alasya - Şeker Kamil

Metin Akpınar - Süleyman

Halit Akçatepe – Mıstık

Kemal Sunal - Kaymakam Cafer

Münir Özkul - Baba Yaşar

Adile Naşit

Perran Kutman