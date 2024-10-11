Mavi dil hastalığı sivrisinek ısırması sonucu bulaşıyor

11 Ekim 2024 10:08 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 10:10

Mavi dil hastalığı ile ilgili aramalar hız kazandı. Çiftlik hayvanlarında görülen ve kan emici sinekler aracılığıyla yayılan bu hastalığın insanlara bulaşıp bulaşmadığı ise merak konusu oldu.

Adana​'nın İmamoğlu​ ilçesinde bulunan bir mahalledeki koyunlarda mavi dil hastalığının görülmesi üzerine çeşitli önlemler alındığı bildirildi. Mavi dil hastalığı karantina gerektiriyor.

MAVİ DİL HASTALIĞI İNSANLARA BULAŞIR MI?

Mavi dil hastalığı yalnızca çiftlik hayvanları için hayati tehlikelere yol açan bir hastalıktır. Ancak insanlara bulaşan bir hastalık değildir. Bu hastalık yalnızca sığır, koyun​ ve keçi gibi hayvanları etkilerken hayvancılık sektörü için ekonomik kayıplara sebep olabilir.

MAVİ DİL HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Mavi dil hastalığı, hayvandan hayvana doğrudan temas ile bulaşmaz, Culicoides sinekleri aracılığıyla hayvanlara taşınır.

MAVİ DİL HASTALIĞI KARANTİNA GEREKTİRİR Mİ?

Mavi dil hastalığı, bulaşıcı bir hastalık olduğu için karantina gerektirebilir. Hastalık özellikle koyunlar arasında yaygın olup bazı sinek türleri tarafından taşınır. Hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla enfekte hayvanlar karantina altına alınmalıdır.