Mavi dil hastalığı viral enfeksiyonlar sonucu meydana geliyor

10 Ekim 2024 09:00 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 09:02

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde bir mahalle, koyunlarda “mavi dil” hastalığının görülmesi üzerine karantina altına alındı. Yaşanan bu olayın ardından mavi dil hastalığı merak edilmeye başlandı.

Mavi dil hastalığı özellikle koyunlarda görülen kan emici sinekler aracılığıyla bulaşan viral enfeksiyonların neden olduğu bir hastalıktır. Bu hastalık “İnsanlara bulaşıyor mu?” sorusu ise akıllarda yer etti.

MAVİ DİL HASTALIĞI NEDİR?

Mavi dil hastalığı, sığır, koyun​, keçi​ ve diğer çiftlik hayvanlarını etkileyen viral bir hastalıktır. Hastalık Culicoides cinsi sinekler tarafından bulaşarak özellikle koyunlarda ciddi semptomlara neden olur.

MAVİ DİL HASTALIĞI İNSANLARA BULAŞIYOR MU?

Mavi dil hastalığı yalnızca çiftlik hayvanları için hayati tehlikelere yol açan bir hastalıktır. Ancak insanlara bulaşan zoonoz bir hastalık değildir. Bu hastalık yalnızca sığır, koyun ve keçi gibi hayvanları etkilerken hayvancılık sektörü için ekonomik kayıplara sebep olabilir.

MAVİ DİL HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Yalnızca çiftlik hayvanlarında görülen mavi dil hastalığının belirtileri arasında; dilde ve ağızda şişme, mavi renkte dil, ağız ve burun deliklerinde ülser, topallık ve yürüme zorlukları yer alıyor.

MAVİ DİL HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Mavi dil hastalığı, hayvandan hayvana doğrudan temas ile bulaşmaz, Culicoides sinekleri aracılığıyla hayvanlara taşınır.

MAVİ DİL HASTALIĞININ TEDAVİSİ VAR MI?

Mavi dil hastalığının herhangi bir tedavisi yoktur.