Max Verstappen nasıl şampiyon olur, kaçıncı olması gerekiyor? F1 puan durumu

F1 2025 Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olacak olan pilot bugün belli olacak.

Sezonun ikinci yarısında büyük bir geri dönüş gerçekleştiren Red Bull pilotu Max Verstappen, McLaren pilotları Oscar Piastri ve Lando Norris ile birlikte şampiyonluğa ortak oldu. Sezonun son yarışına kadar şampiyonluk ihtimalini sürdüren Max Verstappen bugün kritik bir yarışa çıkacak.

F1'i yakından takip eden vatandaşlar tarafından Max Verstappen nasıl şampiyon olur, kaçıncı olması gerekiyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

MAX VERSTAPPEN NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Max Verstappen'in F1 2025 Dünya Şampiyonu olabilmesi için Abu Dabi GP'yi kazanması ve Lando Norris'in podyuma çıkmaması gerekiyor. Verstappen yarışı birinci bitirir, Norris ise en fazla dördüncü olur ise Verstappen şampiyonluğunu ilan edecek.

Ancak Lando Norris yarışı ilk 3 sırada tamamlarsa bu kez şampiyonluğa ulaşan isim Norris olacak.

MAX VERSTAPPEN ŞAMPİYON OLMAK İÇİN KAÇINCI OLMASI GEREKİYOR?

F1 PUAN TABLOSU

