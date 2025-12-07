Menü Kapat
12°
 Hüseyin Bahcivan

Max Verstappen nasıl şampiyon olur, kaçıncı olması gerekiyor? F1 puan durumu

F1 2025 Dünya Şampiyonası'nın son yarışı bugün Abu Dabi'de gerçekleştirilecek. Yarışın ardından sezonunun şampiyonu belli olacak. F1'i yakından takip eden vatandaşlar tarafından Max Verstappen nasıl şampiyon olur, kaçıncı olması gerekiyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. F1 puan durumu gündeme geldi.

2025 Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olacak olan pilot bugün belli olacak.

Sezonun ikinci yarısında büyük bir geri dönüş gerçekleştiren Red Bull pilotu , McLaren pilotları ve ile birlikte şampiyonluğa ortak oldu. Sezonun son yarışına kadar şampiyonluk ihtimalini sürdüren Max Verstappen bugün kritik bir yarışa çıkacak.

F1'i yakından takip eden vatandaşlar tarafından Max Verstappen nasıl şampiyon olur, kaçıncı olması gerekiyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

MAX VERSTAPPEN NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Max Verstappen'in F1 2025 Dünya Şampiyonu olabilmesi için Abu Dabi GP'yi kazanması ve Lando Norris'in podyuma çıkmaması gerekiyor. Verstappen yarışı birinci bitirir, Norris ise en fazla dördüncü olur ise Verstappen şampiyonluğunu ilan edecek.

Ancak Lando Norris yarışı ilk 3 sırada tamamlarsa bu kez şampiyonluğa ulaşan isim Norris olacak.

MAX VERSTAPPEN ŞAMPİYON OLMAK İÇİN KAÇINCI OLMASI GEREKİYOR?

Max Vertappen'in şampiyon olabilmesi için 1. sırada yarışı tamamlaması ve Lando Norris'in ise en fazla 4. sırada bitirmesi gerekiyor. Aksi durumunda ise Verstappen şampiyon olamayacak.

F1 PUAN TABLOSU

F1 Abu Dabi GP öncesinde 2025 F1 Dünya Şampiyonası'nın puan tablosu ise şöyle:

  1. Lando Norris - 408
  2. Max Verstappen - 396
  3. Oscar Piastri - 392
  4. George Russel - 309
  5. Charles Leclerc - 230
  6. Lewis Hamilton - 152
  7. Kimi Antonelli - 150
  8. Alexander Albon - 73
  9. Carlos Sainz - 64
  10. Isack Hadjar - 51
  11. Nico Hülkenberg - 49
  12. Fernando Alonso - 48
  13. Oliver Bearman - 41
  14. Liam Lawson - 38
  15. Yuki Tsunoda - 33
  16. Esteban Ocon - 32
  17. Lance Stroll - 32
  18. Pierre Gasly - 22
  19. Gabriel Bortoleto - 19
  20. Franco Colapinto - 0
  21. Jaxk Doohan - 0
