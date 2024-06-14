Mayıs 2024'ün en çok oynanan Playstation oyunları duyuruldu

14 Haziran 2024 22:48 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 23:29

Mayıs ayında en çok oynanan oyunların başında "Sea of Thieves" yer alıyor.

Yeni eklenen genişleme paketleri ve heyecan verici hikaye modlarıyla oyuncuların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Ayrıca, "Madden NFL 24" futbol tutkunlarının vazgeçilmezi olarak zirvedeki yerini koruyor.

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Açıklanan listeye göre, Sea of Thief hem Amerika/Kanada pazarında, hem de Avrupa'da 1. sırada yer aldı.

200 milyon satışı aşarak rekor kıran GTA 5 ise, hala en çok satanlarda yer almayı başardı.

Yeni Call of Duy oyununun duyurusu yapılmasının ardından ise Modern Warfare 3'ün hala ilk 3'te yer aldığı görüldü.