Mayıs ayı faiz kararı canlı izle! TGRT Haber'de TCMB Mayıs faiz beklentisi değerlendirildi
Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber
23 May 2024 13:57 - Güncelleme : 23 May 2024 14:03
Faiz kararının açıklanmasına dakikalar kala TGRT Haber, faiz kararının açıklanacağı yere canlı olarak bağlandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Mayıs ayı faiz kararını açıklayacak. Banka'nın politika faizini yüzde 50'de sabit tutması bekleniyor.
Kurul, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Başkanlığında 23 Mayıs 2024'de toplanacak. Merkez Bankası faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.
Karar öncesi TGRT Haber tarafından faiz kararının açıklanacağı yere canlı bağlantı gerçekleşti.
Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizi yüzde 50'de sabit tuttu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) finansal koşulların önemli ölçüde sıkılaştığına ve parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkileri olacağına işaret ederek, faizi sabit tuttu.
Kaynak: TGRT Haber