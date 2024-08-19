Maymun çiçeği virüsü Filipinler'de de görüldü

19 Ağustos 2024 12:05 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 12:17

Avrupa'ya sıçrayan maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha görüldü! Filipinler'den açıklama geldi

Avrupa'ya sıçrayan maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha görüldü! Filipinler'den açıklama geldi

Son zamanlarda tüm dünyanın gündeminde yer alan maymun çiçeği virüsünde endişeli günler devam ederken bir ülkede daha görüldüğü açıklandı.

Mpox öldürür mü, tehlikeli mi merak edilirken Türkiye'de henüz görülmediği açıklandı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ HANGİ ÜLKELERDE VAR?

Filipinler'de daha önce ülke dışına çıkmamış olan bir kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi.

Bu sene Endonezya'da 14 kişide virüse rastlanırken sağlık yetkilileri, ülke dışından gelen kişilere tedbirin arttığını belirtti.

Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre ise Afrika'da 13 ülkede virüse rastlandığı ifade edildi.

Ülkeler arasında Güney Afrika, Kenya, Ruanda, Uganda, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Kamerun, Nijerya, Fildişi Sahili, Gana ve Liberya yer aldı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE VAR MI?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, virüs hakkında "Bilim insanlarıyla oturup konuştuğumuzda Türkiye'de 2024'te bu görülmedi. Şu ana kadar ülkemizde bu son maymun çiçeği hastalığıyla ilgili bir tanı konulmadı." sözlerini söyledi.