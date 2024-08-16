Maymun çiçeği virüsü İsveç'ten sonra bir ülkede daha görüldü

16 Ağustos 2024 10:27 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 10:31

DSÖ tarafından acil durum ilan edilen mpox virüsü dünyanın gündeminde yer alırken belirtileri ve hangi ülkelerde olduğu araştırılıyor. Türkiye'de de endişeli günler yaşanırken ülkemizde vaka olup olmadığı merak konusu oldu.

MAYMUN ÇİÇEĞİ MPOX HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

Pakistan yetkilileri Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 3 yolcuda maymun çiçeği virüsü olduğunu açıkladı. Geçtiğimiz gün ise İsveç'te farklı bir versiyonunun olduğu duyurulmuştu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Bu salgınları durdurmak ve hayat kurtarmak için koordineli bir uluslararası müdahalenin şart olduğu açıktır” sözleri ile acil durum ilan edildiğini duyurmuştu.

MAYMUN ÇİÇEĞİ TÜRKİYE'DE VAR MI, GÖRÜLDÜ MÜ?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'de Mpox virüsü bulunmazken açıklama şöyle oldu:

"Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye’de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir."

MPOX MAYMUN ÇİÇEĞİ ÖLÜMCÜL MÜ, ÖLDÜRÜR MÜ?

Afrika'da 13 ülkede görülen bu virüse, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin 9 Ağustos tarihinde yayımladığı rapora göre ocak ayından 8 Ağustos'a kadar 13 Afrika ülkesinde görülürken 2 bin 822 kişi yakalandı. 14 bin 719 şüpheli vaka kayda geçerken 524 kişi hayatını kaybetti.

MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NEDİR?

Mpox virüsünde vücut döküntüleri olurken çarsaf, havlu gibi eşyaların kullanımı ile bulaşabiliyor. İlk belirtiler 5-21 gün içerisinde çıkarken yüksek ateş, sırt ve baş ağrısı görülüyor.

Lenf bezlerinde şişlik, halsizlik, üşüme gibi belirtiler de devamında geliyor.