Maymun çiçeği virüsünden nasıl korunabiliriz? Yapılacakların başında mesafeyi korumak geliyor

15 Ağustos 2024 10:24 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 11:10

Yusuf Güney'in 2 ay önceki sözleri gündem oldu! Maymun Çiçeği yayılınca sosyal medya bu videoyu konuştu

Yusuf Güney'in 2 ay önceki sözleri gündem oldu! Maymun Çiçeği yayılınca sosyal medya bu videoyu konuştu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü; vücut sıvısı ve damlacık yoluyla insandan insana bulaşma özelliğine sahipken bu virüsten korunmanın en etkili yolu sosyal mesafeyi korumaktan geçiyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Orthopoxvirus cinsindeki zoonotik bir virüsün neden olduğu maymun çiçeği virüsü, insanlarda ve hayvanlarda görülebilen viral bir hastalık özelliğine sahiptir.

Maymun çiçeği hastalığı semptomları arasında, kabarcıklar ardından kabuklanan döküntü, ateş, yorgunluk, şiş lenf bezleri kas ve baş ağrıları yer alıyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR? ÇÖZÜMLER

Maymun çiçeği virüsünden korunma yolları arasında en etkili yöntem sosyal mesafeyi korumaktan geçiyor.

Maymun çiçeğinden korunma yolları şunlardır;

Maymun çiçeği virüsünden en önemli korunma yolu mesafedir.

Ateşi ve döküntüsü olan insanlardan uzak durulmalı.

Yüz yüze ve yakın temastan kaçınılmalı.

Kapalı alanlarda mutlaka maske kullanılmalı.

Hijyene önem verilmeli, eller sık sık yıkanmalı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Maymun çiçeği virüsü, enfekte olmuş kişilerle temasta ve kullanılan giysi ve çarşaflar üzerinden bulaşıcı etki gösterir.

Maymun çiçeği virüsü şu durumlarda bulaşır;

-Yüz yüze konuşma esnasında nefes alıp verme

-Ten teması

-Uzun süreli yakın temas ile birlikte solunum damlacıklarının yayılması

-Yatak örtüleri gibi eşyalarla temas

-Anneden bebeğe bulaşma, gebelik ve doğum sırasında ve sonrası yakın temasla çocuğa bulaşabilir.

-Hayvanların salyaları, tırmalaması, ısırması ve enfekte hayvanın etinin yenmesi de hayvandan insana bulaşma yoludur.