Maymun çiçeği virüsünün bu çiçekten yayıldığı düşünülüyor! Görüntüsü dikkat çekti

15 Ağustos 2024 10:33 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 11:18

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden komşu ülkelere yayılarak neredeyse bütün Afrika kıtasında görülmeye başlanan maymun çiçeği virüsünün ikinci bir covid-19 pandemisine dönüşmesi insanları korkutuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maymun çiçeği virüsü nedeniyle alarma geçti ve halk sağlığı acil durumu ilan etti.

DSÖ MPOX VİRÜSÜ İÇİN EN ÜST DÜZEYDE ALARMA GEÇTİ

Maymun çiçeği virüsü nedeniyle iki yıl içerisinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan eden DSÖ'nün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus açıklamasında "Bu salgınları durdurmak ve hayat kurtarmak için koordineli bir uluslararası müdahalenin şart olduğu açıktır" ifadelerini kullandı.

Halk sağlığı acil durumunun DSÖ'nün en yüksek alarm seviyesi olduğu biliniyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ MAYMUN YÜZLÜ ÇİÇEKTEN Mİ YAYILDI?

Maymun çiçeği virüsü ilk olarak 1958 yılında çiçek hastalığına benzer semptomlar gösteren bir maymun üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıktı.

Maymunlarda ilk kez tespit edildiği için bu şekilde adlandırılmıştır.

Ancak virüsün kaynağı bazı sincap türleri ve fareler gibi kemirgenlerdir.

Sosyal medyada yayılan maymun çiçeği virüsünün, maymun yüzlü çiçekten ortaya çıktığı iddiaları asılsızdır.

MAYMUN YÜZLÜ ÇİÇEK GERÇEK Mİ?

Maymun yüzlü çiçek yani Maymun Yüzlü Orkide (Dracula Simia), Dracula çiçek cinsinin bir parçasıdır.

Epifitik bir orkide olan Maymun Yüzlü Orkide'nin sütun, taç yaprakları ve dudağının dizilişi maymun yüzünü andırdığı için bu şekilde anılmaktadır.

Genel olarak Peru ve Ekvador'un bulut ormanlarında 1000-2000 metre yüksekliğinde yetişir.

Çiçek genel olarak maymun yüzünü andırmaktadır ancak sosyal medyada dolaşan fotoğraflar yapay zeka ile düzenlenmiştir.