Mazota ya da benzine zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor

09 Ocak 2025 20:08 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 20:10

Küresel petrol piyasasındaki hareketlilik, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken otomobil sahipleri de benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediliyor.

Akaryakıt fiyatları yine değişti! Bu kez indirim geldi

Akaryakıt fiyatları yine değişti! Bu kez indirim geldi

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları, birçok farklı faktörün etkisiyle her gün değişiklik gösterebiliyor.

Benzine, motorine ve LPG’ye gelecek zam​ ya da indirim​ haberleri de bu sebeple merak edilip araştırılıyor.

MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

Son olarak motorinin litre fiyatına 98 kuruş, benzine ise 1,27 TL zam gelmişti.

LPG'nin yani otogazın litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 52 kuruş indirim gelecek.

9 OCAK 2025 İSTANBUL AKARYAKIT​ FİYATLARI

Öte yandan İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 45.31 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin fiyatı: 44.77 TL

İstanbul LPG Avrupa Yakası'nda: 26.17 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 45.16 TL

İstanbul Anadolu Yakası motorin fiyatı: 45.66 TL

İstanbul LPG Anadolu Yakası'nda: 25.61 TL