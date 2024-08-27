MEB 1. ve 5. sınıf şube belirleme kurası 28-30 Ağustos tarihinde çekilecek

27 Ağustos 2024 10:54 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 11:05

Millî Eğitim Bakanlığınca bu sene ilk kez uygulanacak olan kura sistemi merakla beklenirken veliler 1. ve 5. sınıf şube belirleme kurası ne zaman çekilecek araştırmaya başladı.

Şube kura sonuçları MEB e-Okul sistemi üzerinden erişime açılacak.

MEB 1. VE 5. SINIF ŞUBE SINIF BELİRLEME KURA NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu sene uygulanacak olan kura çekimi öğrencilerin gündeminde yer alırken öğrenciler şubelerini kura sonucuyla öğrenecek.

Sınıf şubesi belirleme kuralarının tarihi ise 28-30 Ağustos olarak belirlendi.

MEB tarafından okullara gönderilen yazıda yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 11. maddesinde "İlkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir.

İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." ve "Ortaokul ve imam hatip ortaokuluna kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri, kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir.

Bu okullarda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir."

MEB 1. SINIF ŞUBE KURA SONUÇLARI NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Okula yeni başlayacak olan 1. sınıflar ile 5. sınıfların şubelerinin belirleneceği kura çekiminin sonuçları e- Okul sistemi üzerinden erişime açılırken sınıflarını sistem üzerinden öğrenebilecekler.

E - OKUL ŞUBE ÖĞRENME EKRANI İLE SONUÇLAR ÖĞRENİLECEK

Eğitim ve öğretim yılının başlamasına az bir süre kalmasıyla beraber sınıfların belirlenme kurası da 30 Ağustos'ta sona erecek.

Öğrenciler ise şubelerini e- Okul sistemi aracılığıyla öğrenebiliyor.

2025 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bu senenin takvimi belli oldu.

Okulların açılması

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Birinci Dönem ara tatili

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