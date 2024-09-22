MEB 2024-2025 1. dönem 1. yazılı ortak sınavlar 30 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında yapılacak

22 Eylül 2024 12:51 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 13:52

2024-2025 eğitim öğretim döneminin MEB tarafından ortak sınav takvimi paylaşıldı. Takvimin açıklanması ile birlikte 6, 7, 9 ve 10. sınıflarda yapılacak olan 1. dönem 1. yazılı ortak sınavlarının ne zaman yapılacağı gündem oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğrencilerin gelişimini süreç odaklı takip etmek ve müfredatın işlenmesindeki bütünlüğü sağlamak için geçen yıl "ülke genelinde ortak sınav" uygulaması uygulanmaya başlamıştı.

Bu yıl daha kapsamlı bir şekilde uygulanmasına karar verilen ortak sınavların takvimi paylaşıldı.

Öğrenciler ve velileri tarafından MEB 1. dönem 1. yazılı ortak sınavlar ne zaman, hangi sınıflarda uygulanacak sorularının cevapları araştırılıyor.

MEB 1. DÖNEM 1. YAZILI ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

MEB tarafından açıklanan bilgilere göre 1. dönem 1. ortak sınavlar 30 Ekim-8 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak.

6. sınıflarda Türkçe dersi için ortak sınav 30 Ekim Çarşamba, matematik dersi için ise 31 Ekim Perşembe günü yapılacak.

10. sınıflarda ise Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim Çarşamba, matematik dersi için ise 31 Ekim Perşembe günü düzenlenecek.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ortak sınav takvimi ise şöyle:

1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024,

1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025,

2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025,

2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025

MEB ORTAK SINAVLAR HANGİ SINIFLARDA YAPILACAK?

MEB tarafından düzenlenen ortak sınavlar 2024-2025 eğitim öğretim yılında ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak.