MEB 2024 il içi tayin ihtiyaç listesi İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından açıklanıyor

13 May 2024 10:44 - Güncelleme : 13 May 2024 11:03

Öğretmenler il içi yer değiştirme başvurularını 13-17 Mayıs tarihleri arasında yapacak

Öğretmenler il içi yer değiştirme başvurularını 13-17 Mayıs tarihleri arasında yapacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarında öğretmenlerin il içi yer değiştirme takvimi açıklandı.

Bugün başlayan başvurular 17 Mayıs tarihinde bitecek ve sonuçlar 22 Mayıs tarihinde açıklanacak.

Başvuruların başlaması ile birlikte vatandaşlar MEB il içi tayin ihtiyaç (kontenjan) listesini araştırmaya başladı.

2024 İl içi ihtiyaç listeleri İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nin resmi sitesinde açıklanıyor.

Başvuru şartları ise şöyle:

Adaylığı kaldırılmış olmak, 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır.

Atamalar başvuruların ardından öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılıyor.

Hizmet puanlarında eşitlik sağlandığı durumlarda ise sırasıyla hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek şekilde tercih yapılıyor.

Bu kriterlerde de eşitlik sağlanırsa öğretmenler arasında bilgisayar aracılığı ile kura çekiliyor.