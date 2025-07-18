MEB 2026 takvimi: Ara tatil ne zaman başlıyor belli oldu! Birinci dönem ara tatil tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi. Böylece MEB 2025 - 2026 takvimi paylaşılmış oldu. Milyonlarca öğrenci bu sene birinci dönem ara tatil başlangıcını araştırmaya başladı. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan takvim tüm illere gönderildi, tatil tarihleri belli oldu.

MEB ARA DÖNEM NE ZAMAN 2026?

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim ve öğretim yılının takvimini paylaştı. Milyonlarca öğrenci 8 Eylül Pazartesi günü itibarıyla yeni döneme başlayacak. Öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül Pazartesi itibarıyla başlarken birinci dönem 16 Ocak Cuma günü bitecek.

MEB takvimine göre birinci dönem ara tatili 10 Kasım'da başlayıp 14 Kasım'da sona erecek. Öğrencilerin yarıyıl tatili ise 19 Ocak ile 30 Ocak aralığında olacak. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Yeni eğitim ve öğretim yılında ikinci dönem ara tatili 16 Mart ile 20 Mart aralığında gerçekleşecek.

MEB 2026 TAKVİM DUYURULDU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla tüm illere gönderilen "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge sonrasında bu yılın tatil tarihleri belli oldu.

Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları:

1 Eylül 2025 Pazartesi

Okul Öncesi ve 1. Sınıf Uyum Eğitimleri:

1 - 5 Eylül 2025

1. Dönem Başlangıcı:

8 Eylül 2025 Pazartesi

1. Dönem Ara Tatili:

10 - 14 Kasım 2025

1. Dönem Bitişi:

16 Ocak 2026 Cuma

Yarıyıl Tatili (Sömestr):

19 - 30 Ocak 2026

2. Dönem Başlangıcı:

2 Şubat 2026 Pazartesi

2. Dönem Ara Tatili:

16 - 20 Mart 2026

Eğitim-Öğretim Yılı Bitişi:

26 Haziran 2026 Cuma

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK BELLİ OLDU MU SON DAKİKA?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Mayıs'ta paylaşılan eğitim ve öğretim yılı takvimine göre öğrenciler 8 Eylül 2025 Pazartesi itibarıyla yeni döneme başlayacak. Birinci dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü sona ererken 19-30 Ocak aralığında yarıyıl tatili yaşanacak. 2026 MEB takvimine göre bu yıl okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak.