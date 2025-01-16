MEB AGS konu dağılımı ve soru sayısı belirlendi

16 Ocak 2025 15:37 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 15:49

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı konu dağılımı ve konuları bugün ÖSYM tarafından açıklandı. Sınava girecek olan öğrenciler soru sayısı ve sınav içeriğini araştırmaya başlamıştı. Bugün yayımlanan kılavuzla beraber MEB AGS konu dağılımı belli oldu.

16 Ocak Perşembe günü ÖSYM tarafından AGS sınav​ içeriği paylaşıldı. Sınava girecek adaylar için yayımlanan konu dağılımı ve soru sayısı sonrasında öğrenciler çalışma planı yapmaya başladı.

MEB AGS KONU DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

ÖSYM tarafından "Öğretmenlik Mesleği Kanunu gereğince Millî Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için 13 Temmuz 2025 tarihinde Başkanlığımızca uygulanacak 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) konuları ve konu dağılımları Ekte’ki şekilde düzenlenmiştir." açıklaması yapıldı.

MEB AGS HANGİ KONULAR VAR?

Paylaşılan ekte yer alan bilgilere göre konu dağılımı belli oldu.

AGS KONU DAĞILIMI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

AGS SORU DAĞILIMI VE SAYISI

Kılavuzda yer alan açıklama şöyle oldu:

"Sınavda adaylara, AGS’de 80; ÖABT’de 50 çoktan seçmeli sorudan oluşan testler uygulanacaktır. Sınav süresi AGS’de 110 dakika olacaktır. ÖABT’de ise İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik, Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi Testleri 90 dakika; Biyoloji, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Beden Eğitimi Testleri 70 dakika olacaktır."

AGS PUAN TÜRLERİ VE ANLAMLARI

Sonuçların açıklanmasının ardından bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olan puanlar ile ilgili açıklama geldi. Sınav puanı başarı sıraları adayın ÖABT alanı veya YDS / e-YDS yabancı dil grubu içerisinde ayrı ayrı belirleniyor.

Sonuç belgesinde olan puan türlerinin ÖABT alanı ile yabancı dil karşılıkları şöyle:

MEB-AGS-P2-01 Beden Eğitimi

MEB-AGS-P2-02 Biyoloji

MEB-AGS-P2-03 Coğrafya

MEB-AGS-P2-04 Fen Bilimleri

MEB-AGS-P2-05 Fizik

MEB-AGS-P2-06 İlköğretim Matematik

MEB-AGS-P2-07 Kimya/Kimya Teknolojisi

MEB-AGS-P2-08 Matematik

MEB-AGS-P2-09 Okul Öncesi

MEB-AGS-P2-10 Rehberlik

MEB-AGS-P2-11 Sınıf Öğretmenliği

MEB-AGS-P2-12 Sosyal Bilgiler

MEB-AGS-P2-13 Tarih

MEB-AGS-P2-14 Türk Dili ve Edebiyatı

MEB-AGS-P2-15 Türkçe

MEB-AGS-P2-16 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

MEB-AGS-P2-17 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri

MEB-AGS-P3-01 Almanca

MEB-AGS-P3-02 Arapça

MEB-AGS-P3-03 Çince

MEB-AGS-P3-04 Farsça

MEB-AGS-P3-05 Fransızca

MEB-AGS-P3-06 İngilizce

MEB-AGS-P3-07 İspanyolca

MEB-AGS-P3-08 İtalyanca

MEB-AGS-P3-09 Japonca

MEB-AGS-P3-10 Korece

MEB-AGS-P3-11 Rusça