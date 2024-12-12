MEB AGS soru dağılımı belli oldu! Akademi Giriş Sınavı ne zaman?

12 Aralık 2024 10:03 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 10:20

Bu yıl ilk kez uygulanacak olan MEB AGS sınavında soru dağılımının açıklanması bekleniyor. Binlerce kişinin katılım sağlayacağı sınav 13 Temmuz'da uygulanacak. Soru dağılımı ve konular ise adayların gündeminde.

2025 MEB AGS ne zaman? Sınava dair tüm detaylar belli oldu

2025 MEB AGS ne zaman? Sınava dair tüm detaylar belli oldu

13 Temmuz tarihinde ilk kez uygulanacak olan MEB​ AGS sınavında soru ve konu dağılımı adayların merak ettikleri arasında yer alıyordu.

Türkiye Gazetesi Mahmut Özay'ın haberine göre AGS sınav​ soru dağılımında yer alan konular netleşti.

MEB AGS SORU DAĞILIMI VE KONULAR BELLİ OLDU MU?

13 Temmuz tarihinde uygulanacak olan AGS sınavında adaylara ilk oturumda 80, ÖABT oturumunda 50 soru olarak toplamda 130 soru sorulacak.

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin yayınlanmasının ardından tüm detaylar netleşmiş olacak.

Sözel Yetenek

Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Anlatımın Oluşması, Paragrafta Anlam ve Sözel Mantık - 18,75 (%)

Sayısal Yetenek

Temel Matematik, Grafik ve Tablo Yorumlama, Mantıksal Muhakeme Problemleri - 18,75 (%)

Tarih

Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi (Siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)

Osmanlı Tarihi (XIII. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (XX. yüzyıl başından XX. yüzyılın ortalarına kadar, Osmanlı Devleti’nin yıkılışından İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Türkiye tarihinde yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (XX. yüzyılın başlangıcından günümüze kadar dünyada; İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar Türkiye’de yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)

Bu bölümde yaklaşık ağırlık - 12,5 (%)

Türkiye Coğrafyası

Türkiye Fiziki Coğrafyası, Türkiye Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası - 10 (%)

Eğitimin Temelleri ve Türk Millî Eğitim Sistemi

Eğitim Biliminin Genel Kavramları, Kuramları, Süreçleri ve Uygulamaları

a. Eğitimin Temel Kavram ve Kuramları

b. Eğitimin Tarihî, Felsefi, Toplumsal, Psikolojik, Ekonomik ve Politik Temelleri

c. Türk Millî Eğitim Sisteminin Genel Yapısı

Eğitim ve Öğretimde Etik

Eğitim ve Öğretim Teknolojileri. Bu bölümde yaklaşık ağırlık - 30 (%)

Mevzuat

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu - 10 (%)

MEB AGS NEDİR?

2025 Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi olmak üzere 2 oturumdan oluşacak olan sınavda AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek

Sınav, sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk millî eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konuları olacak.

ÖSYM takvimine göre Eğitim Bilimleri sınavı yerine AGS sınavı eklendi. Bu sınavla beraber adayların mesleki yeterlilikleri ölçülecek.

MEB AGS NE ZAMAN 2025?

ÖSYM takvimine göre sınav 13 Temmuz tarihinde ilk kez uygulanacak. Sınavın başvuruları 8-20 Mayıs aralığında alınırken sonuçları 13 Ağustos tarihinde duyurulacak.