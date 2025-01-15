MEB AÖL 2. dönem kayıt yenileme ne zaman? AÖL kayıt tarihleri araştırılıyor
Açık Öğretim Lisesi 2025 2. dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu. MEB AÖL öğrencileri kayıt tarihlerini araştırmaya koyuldu.
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi 2025 AÖL öğrencilerini ilgilendiren kayıt yenileme tarihleri belli oldu.
MEB AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Örgün ortaöğretim kurumlarında aktif kaydı olan öğrenciler 29 Ocak 2025 tarihinden 5 Şubat 2025 tarihi mesai bitimine kadar,
Diğer öğrenciler ise 07 Ocak 2025 tarihinden 23 Ocak 2025 tarihi mesai bitimine kadar yeni kayıt işlemlerini yaptırabilecek.
AÖL KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesine kayıt şartlarını taşıyan öğrenciler isterlerse halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yapmadan https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresindeki e-Devlet girişi üzerinden yeni kayıt işlemlerini gerçekleştirdikten sonra ders seçimini yapabilirler.