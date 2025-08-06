MEB il dışı mazerete bağlı atama sonuçları nereden öğrenilir? Sonuçlar açıklandı

Öğretmenlerin iller arası mazerete dayalı yer değiştirme başvuruları 18 ile 29 Temmuz tarihleri arasında alındı.

Tercih dönemi ise 31 Temmuz'da başlayıp 5 Ağustos'ta sona erdi.

Atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapıldı.

Sürecin tamamlanmasının ardından 2025 yaz tatili öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme atama sonuçları 6 Ağustos 2025 tarihinde açıklandı.

MEB İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, MEB'in "personel.meb.gov.tr" adresinde yayımlanacak ve aynı gün hem e-Devlet üzerinden hem de MEBBİS sistemi aracılığıyla erişilebilecek.

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri yer değiştirme takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.

İlişik kesme işlemleri 7 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Öte yandan eşlerden yalnızca birinin atamasının gerçekleşmesi hâlinde, ataması yapılan öğretmen 6-8 Ağustos tarihleri arasında iptal başvurusunda bulunabilecek.