MEB ilkokul kayıtları başladı mı? İlkokul kaydı için gerekli belgeler neler?

2025-2026 eğitim öğretim yılında okula yeni başlayacak öğrencilerin velileri tarafından ilkokul kayıt tarihleri araştırılıyor.

MERNİS adres bilgileri esas alınarak okul kayıtları, herhangi bir başvuru gerektirmeksizin e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

İlkokul kayıtları için gerekli belgeler ve kayıt tarihleri ise merak konusu.

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025?

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak, İlkokul 1. sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesi ile 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi Ağustos ayının ortalarında gerçekleştirilecek.

Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

İLKOKUL KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?