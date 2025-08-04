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 | Erdem Avsar

MEB ilkokul kayıtları başladı mı? İlkokul kaydı için gerekli belgeler neler?

Yaz tatili sonlarına yaklaşılırken, ilkokul kayıtları tarihleri ve gerekli belgeler velilerin gündemde yer almaya başladı.

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MEB ilkokul kayıtları başladı mı? İlkokul kaydı için gerekli belgeler neler?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 19:36
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 19:36

2025-2026 eğitim öğretim yılında okula yeni başlayacak öğrencilerin velileri tarafından ilkokul kayıt tarihleri araştırılıyor.

MERNİS adres bilgileri esas alınarak okul kayıtları, herhangi bir başvuru gerektirmeksizin sistemi üzerinden yapılacak.

İlkokul kayıtları için gerekli belgeler ve kayıt tarihleri ise merak konusu.

MEB ilkokul kayıtları başladı mı? İlkokul kaydı için gerekli belgeler neler?

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025?

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne bağlı olarak, İlkokul 1. sınıflarda şube ve sınıf öğretmeninin belirlenmesi ile 5.sınıfa başlayacak öğrencilerin şubelerinin belirlenmesi Ağustos ayının ortalarında gerçekleştirilecek.

Veliler, e-Devlet kapısı sisteminden çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.

MEB ilkokul kayıtları başladı mı? İlkokul kaydı için gerekli belgeler neler?

İLKOKUL KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

  • Öğrencinin Kimlik Fotokopisi
  • Velinin Kimlik Fotokopisi
  • Anne ve babaya ait Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi
  • Son 6 aya ait elektrik ya da doğalgaz faturası
  • Okuldan alınacak olan Kayıt/Bilgi Zarfı
ETİKETLER
#meb
#e-okul
#Ilkokul Kaydı
#2025 Kayıtları
#Kayıt Bilgileri
#Kayıt Tarihleri
#Aktüel
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