MEB iller arası yer değiştirme sonuçları 11 Haziran itibarıyla erişime açıldı

11 Haziran 2024 11:09 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 11:12

Türkiye'nin gündeminde yer alan konular arasında olan MEB il dışı tayin yer değiştirme sonuçları bugün belli oldu. Öğretmenlerin heyecanla beklediği iller arası yer değiştirmenin erişime açılmasının ardından sonuçlar araştırıldı.

MEB İL DIŞI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milyonlarca öğretmenin merakla beklediği tayin sonuçları bugün (11 Haziran) itibarıyla erişime açıldı. Öğretmenler, sorgulama ekranı aracılığıyla sonuçlarına erişebilecek.

Atamalarda öğretmenlerin tercihleri dikkate alınırken hizmet puanı üstünlüğüne de bakıldı. Eşit olan puanlar için ise hizmet süresi öncelik gördü. Eşitliğin devam etmesi halinde ise bilgisayar ortamında kura ile sonuç belli oluyor.

Başvurular 3-7 Haziran tarihlerinde gerçekleşmişti. Sonuçlara MEBBİS sistemi üzerinden bakılırken görevlere 2024-2025 eğitim-öğretim döneminde başlanacak.