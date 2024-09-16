MEB İOKBS 2025 bursluluk sınavının nisan ayında olması bekleniyor

16 Eylül 2024 11:10 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 11:19

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıflara verilen bursu almak isteyenler başvuru tarihini beklemeye başladı. Geçen yıl nisan ayında yapılan bursluluk sınavının 2025 tarihi henüz netleşmedi.

2025​ yılında İOKBS bursululuk sınavı ne zaman yapılacak merak ediliyor.

Milyonlarca öğrencinin gireceği sınav geçen yıl nisan ayında uygulanmıştı. Toplamda 100 soru sorulan sınavda 120 dakika süre veriliyor.

İOKBS 2025 BURSLULUK SINAVI​ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı​ tarafından 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınıfı, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine verilen burs için sınav yapılıyor.

2025 yılında sınav tarihi henüz açıklanmadı. Geçen sene bursluluk sınavı 21 Nisan tarihinde uygulanmıştı.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Burs hakkı kazananlar e-Okul VBS üzerinden .C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla sonuçlara erişebiliyor. Ödemeler ise Vakıfbank ve PTT aracılığıyla hesaplara yatırılacak.

MEB İOKBS BURSU NE KADAR, KAÇ TL 2024?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen burs miktarı 1500 TL olurken memur maaş zamlarıyla beraber senede 2 defa zamlanıyor. Bu senenin miktarı henüz netleşmedi.