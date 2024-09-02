MEB öğretmen atama sonuçları, Danıştay kararı sonrasında açıklanacak

02 Eylül 2024 14:11 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 14:19

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan 20.000 sözleşmeli öğretmen atamalarında süreç devam ederken mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olmuştu.

MEB Bakanı Yusuf Tekin ise bugün atamalarla ilgili konuştu.

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merakla beklenen 20.000 öğretmen atamasında süreç devam ediyorken mülakat sonuçları bekleniyor.

Yusuf Tekin ise sonuçların Danıştay kararı sonrası açıklanabileceğini şu sözlerle duyurdu:

"Mülakat konusunda ısrarcı olmamın sebebi, en iyi öğretmeni seçmek. Başından beri söyledim. Torpil, adam kayırma olmayacak. Mülakat süresince tüm tedbirlerimizi aldık. Yüzde 100 mülakatı yüzde 50'ye düşürdük. Danıştay'a iptal davası açıldı. Eğer iptal edilirse yüzde 100 mülakat ile atama yapılacak.

Mülakatları tamamladık. Danıştay'da açılan dava nedeniyle 20 bin öğretmen atama sonuçlarını açıklayamıyoruz. Danıştay'ın kararından sonra sonuçları açıklayacağız. Öğretmen arkadaşlarımızın yer değişikliği taleplerinin neredeyse tamamını yerine getirdik."

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Yüzde 50 KPSS, %50 mülakatın geçerli olduğu atamaların sonuçları e- Devlet üzerinden erişime açılacak. Öğretmenler T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sistem üzerinden sonuçlara ulaşabilecek. Sınav merkezleri 10 Haziran'da açıklanırken sınav 1 Temmuz'da uygulanmıştı.