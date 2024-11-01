MEB ortak sınav soru ve cevaplarını yayımladı

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

01 Kasım 2024 14:48 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 14:51

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ortak sınavların soru ve cevapları yayımlandı. 6,7,10.sınıf ortak sınav soruları ve cevapları, Ölçme değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresi üzerinden görüntülenebiliyor.

Ortak sınavlar milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. 30-31 Ekim tarihlerinde yapılan ortak sınavlarda ülke genelinde ilk kez tamamen açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanıldı. MEB ORTAK SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6,7 ve 10.sınıf öğrencileri için 30-31 Ekim tarihlerinde ülke genelinde yapılan ortak sınavların soru ve cevapları 1 Kasım tarihi itibariyle erişime açıldı. ORTAK SINAV SORU VE CEVAPLARI NEREDE YAYIMLANDI? MEB ortak sınav soru ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde erişime açıldı. Ortak Sınav Soru ve Cevapları İçin Tıklayın. ORTAK SINAVLARDA NEDEN AÇIK UÇLU SORU SORULDU? Ülke genelinde yapılan ortak sınavlarda kullanılan açık uçlu sorular, öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla soruldu. İlgili Haberler BİLSEM başvuruları ne zaman başlayacak? MEB takvimi yayımladı ALES/3 sınav giriş belgelerinin erişime açılacağı tarih merak ediliyor