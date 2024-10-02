MEB ortak sınavlar 30 Ekim-8 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak

02 Ekim 2024 10:20 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 10:23

Yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla beraber 1. dönemin ortak sınav tarihleri araştırılmaya başlandı. Geçen yıl 6 ve 9. sınıflarda Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar, bu yıl 7. ve 10. sınıflarda da uygulanacak.

Geçen yıl Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında okul öncesinden 12. sınıfa kadar okullarda yapılan sınavlar için yeni esaslar getirilmesiyle ülke genelinde ortak yazılı sınavlar ilk defa 2023-2024 eğitim öğretim yılında uygulandı.

MEB​ ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı​ internet sitesinde yayınlanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre ortak sınav tarihleri​ şu şekildedir;

1. dönem 1. sınavlar: 30 Ekim-8 Kasım 2024

1. dönem 2. sınavlar: 30 Aralık 2024-10 Ocak 2025

2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025

2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025

1.DÖNEM ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 1.dönem ortak sınav takvimi şu şekilde;

6. sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,

6. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,

10. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları

7. sınıf Türkçe dersi için 30 Aralık 2024 Pazartesi,

7. sınıf matematik dersi için 31 Aralık 2024 Salı.

MEB ORTAK SINAV HANGİ SINIFLARDA UYGULANACAK?

Geçen yıl 6 ve 9. sınıflarda Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinde yapılan ortak sınavlar, bu yıl 7. ve 10. sınıflarda da uygulanacak.

ORTAK SINAVLAR HANGİ DERSLERDE UYGULANIYOR?

Ortak sınavlar Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için uygulanıyor.