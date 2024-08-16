MEB Özür Grubu (Eş Durumu) sonuçları bugün açıklanıyor

16 Ağustos 2024 16:32 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 16:37

2024 Yaz Tatili Öğretmenlerin Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamında 15 Ağustos Perşembe gününe kadar yapılan tercih işlemlerinin sona ermesiyle gözler sonuçlara çevrildi.

MEB ÖZÜR GRUBU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayımlanan takvime göre; il içinde mazeret durumuna bağlı olarak 10-15 Ağustos tarihleri arasında başvuruda bulunan öğretmenlerin özür grubu atama sonuçlarının bugün erişime açılması bekleniyor.

ÖZÜR GRUBU BAŞVURULARINDA YER DEĞİŞTİRMELER NASIL YAPILACAK?

Özür grubu başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanının eşit olması durumunda öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olan ve öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek. Eşitliğin devam etmesi durumunda ise kura sonuçları etkili olacak.

ÖZÜR GRUBU TAYİN NE DEMEK?

Kendisinin en az yüzde kırk engel oranına sahip olduğunu veya bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu, ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendiren öğretmenler bu kapsamda il içinde mazeret durumuna bağlı olarak yer değiştirebilmekte.

2024 ÖZÜR GRUBU ATAMA TAKVİMİ

MEB tarafından yayımlanan özür grubu atama takvimine göre; 10-15 Ağustos tarihleri arasında alınan mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları 16 Ağustos Cuma günü açıklanacak. Tebligat ve ilişiği kesme işlemleri ise 19 Ağustos tarihinde gerçekleşecek.