MEB sınav takvimi 2026! Ortak yazılı sınavların yapılacağı tarih

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2026 Yılı Sınav Uygulama Takvimi yayımlandı.

MEB SINAV TAKVİMİ 2026

Açık Öğretim Kurumları 1. Dönem Yazılı Sınavı 20-21 Aralık 2025'te, 2. Dönem Yazılı Sınavı 14-15 Mart 2026'da, 3. Dönem Yazılı Sınavı 18-19 Temmuz 2026'da, 2026-2027 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Kurumları 1. Dönem Yazılı Sınavı ise 19-20 Aralık 2026'da gerçekleştirilecek.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı 2. dönem ülke geneli ortak 1. yazılı sınavlar 6. sınıf Türkçe dersi için 7 Nisan'da, 6. ve 8. sınıf Matematik dersi için 8 Nisan'da, 10. sınıflarda ise Matematik dersi için 9 Nisan'da, Türk Dili ve Edebiyatı dersi için 10 Nisan'da uygulanacak. 2. dönem ülke geneli ortak 2. yazılı sınavlar ise 7. sınıf Matematik dersi için 2 Haziran'da, 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için 3 Haziran'da düzenlenecek.

Bilgisayar tabanlı değerlendirme yoluyla 30 Mart-24 Nisan 2026 tarihlerinde TIMSS 2027 Pilot Uygulaması, 13 Nisan-15 Mayıs 2026'da Dijital Becerileri İzleme Araştırması 2026 Uygulaması, ABİDE 2026 Uygulaması ile PISA 2025 Gelişim ve İzleme Araştırması gerçekleştirilecek.