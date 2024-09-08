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MEB takvimine göre 11-15 Kasım'da ara tatil yapılacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
08 Eylül 2024 19:26 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 19:27
MEB takvimine göre 11-15 Kasım&#039;da ara tatil yapılacak

2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi itibarıyla başlıyor. Yeni dönemin başlamasının ardından kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağı gündem oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024-2025 yılı eğitim-öğretim takvimine göre 9 Eylül Pazartesi günü okullar açılacak.

Öğrenciler 17 Ocak 2025 Cuma gününe kadar sürecek olan birinci dönemin ilk derslerini görecekler.

Birinci dönemin başlaması ile birlikte öğrenciler tarafından kasım ara tatili ne zaman sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

MEB takvimine göre 11-15 Kasım'da ara tatil yapılacak - 1. Resim

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB'in yayımladığı 2024-2025 yılı eğitim-öğretim takvimine göre birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde yapılacak. 

Öğrenciler hafta sonu dahil olmak üzere toplam 9 gün tatil yapacaklar.

MEB takvimine göre 11-15 Kasım'da ara tatil yapılacak - 2. Resim

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2025?

20-31 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Nisan ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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