MEB tarafından açıklanan bilgilere göre deneme sınavı liselere kadar yasaklandı

19 Ağustos 2024 10:17 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 10:17

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulanacak olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne ilişkin yeni bir genelge yayımlandı.

Genelgenin ardından öğrenciler deneme sınavlarının kaldırılıp kaldırılmadığını araştırmaya başladı.

DENEME SINAVLARI YASAKLANDI MI?

Haber7'de yer alan habere göre MEB tarafından geçtiğimiz yıl ilkokullarda deneme sınavları kaldırılmıştı.

Ancak çocukların sınav yarışından geri kalmasını istemeyen veliler nedeniyle yapılmaya devam etmişti.

Bakanlık tarafından yapılan yeni açıklamaya göre 1'inci sınıftan liseye kadar deneme sınavlarının yapılması artık yasaklandı.

2024-2025 eğitim öğretim yılında deneme sınavları öğrencilere yapılmayacak.

Bu sayede öğrencilerin erkenden sınav yarışına sokulması ve stres yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.