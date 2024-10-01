MEB ücretli öğretmenlik maaşları her ayın 15’inde hesaplara yatıyor

01 Ekim 2024 11:36 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 11:51

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik yapanlar her ay ücretli öğretmenlik maaşları ne zaman yatar, ayın kaçında bekliyor. Öğretmenlerin ücretleri ders saatine ve sayısına göre belirleniyor.

MEB​ ücretli öğretmenlik maaşlarının hesaplara geçeceği tarih gündemde yer aldı.

Öğretmenlerin aylık olarak girdiği ders saatine göre belli olan ödemeler her ay hesaplara yatıyor.

MEB ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR 2024?

Ekim ayına girmemizle beraber ücretli öğretmenlik maaşları da bekleniyor. Ders sayısı ve saatine göre ücret alan öğretmenlerin hak edişleri hesaplanıyor ve hesaba geçiyor.

Maaşlar her ayın 15'inde hesaplara geçiyor. Böylece 15 Ekim gibi maaşların ödenmesi bekleniyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMEN MAAŞ​ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan öğretmenler maaşlarını ders saati ve sayısına göre alıyor. Her bir ders saati için belirlenmiş olan maaş oluyor. Yıl içinde yapılan zamlara göre ücretler değişiyor.

Maaşlara ek olarak toplam ders saatinin yarısı kadar da ek ders ücreti ödeniyor. Böylece öğretmenlerin girdikleri her ders saati 1,5 katı ile çarpılıyor.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK E- DEVLET BAŞVURUSU NASIL, NE ZAMAN YAPILIR?

MEB bünyesinde yer alan öğretmenler için ücretli başvurusu Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleşiyor.

Başvurular ilçeye göre farklılık gösteriyor. Başvuru yapacak olanların ilçesindeki Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alması gerekmektedir.

MEB ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVRUSU E- DEVLET