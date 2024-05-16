MEB Zanaat Atölyeleri ortaokul öğrencileri için bu yaz başlayacak

16 May 2024 14:25 - Güncelleme : 16 May 2024 14:43

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul öğrencileri için mesleki eğitime yönelik "Beceri Geliştirme Programı" adı altında yeni bir uygulamanın hayata geçirileceği açıklandı.

"Zanaat Atölyeleri" olarak adlandırılan uygulamanın ne zaman başlayacağı ve detayları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere göre Zanaat Atölyeleri programının ilki 2024 yılının yaz aylarında düzenlenecek.

Program kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Konya, Mersin, Rize, Samsun, Sivas ve Şanlıurfa olmak üzere 196 pilot okul seçildi.

Başarılı olması durumunda program ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

Zanaat Atölyeleri kapsamında 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yiyecek-içecek hizmetleri, bilişim, el sanatları, elektrik-elektronik, metal, gıda teknolojileri ile mobilya ve iç mekan tasarımı, grafik ve fotoğraf, tarım ve radyo-televizyon gibi alanlar bulunuyor.

Bu alanlarda öğrenciler, bitki bakımı, elektronik tablolama, toprak, arazi hazırlığı, kolay hamur işleri, pekmez üretimi, bilgisayarda fotoğraf düzenleme gibi 55 kursta eğitim alacak.

Eğitimler günde 6 saat şeklinde gerçekleştirilecek.