MEBBİS uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Başvurular bugün başladı
Milyonlarca öğretmenin gündeminde olan uzman öğretmenlik başvuruları bugün itibarıyla başladı. 1 Ocak tarihine kadar devam edecek olan süreçle beraber MEBBİS uzman öğretmenlik başvurusunun yapılacağı yer de netleşti.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan eğitim programları sayesinde uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik şansı doğdu. Öğretmenler ise bugün başlayan süreçle beraber şartları ve başvuru ekranını araştırmaya başladı.
MEBBİS UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Adaylar, eğitim programına katılmak için MEBBİS resmi internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için başvurular https://mebbis.meb.gov.tr üzerinden yapılacak.
BAŞVURU EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ
EĞİTİM PROGRAMINA BAŞVURU ŞARTLARI. NEDİR?
Eğitim programına katılmak isteyenlerde aranan şartlar şöyle:
Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına;
i. 30 Nisan 2025 tarihi itibarıyla öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,
ii. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak, şartlarını taşıyan öğretmenler başvuruda bulunabilecektir.
b) Başöğretmenlik Eğitim Programına;
i. 30 Nisan 2025 tarihi itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,
ii. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak, şartlarını taşıyan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilecektir.
UZMAN ÖĞRETMENLİK KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Bugün başlayan başvuru süreci 1 Ocak tarihine kadar sürecek. 25 Aralık - 1 Ocak aralığında uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları alınacak.