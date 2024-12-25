MEBBİS uzman öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Başvurular bugün başladı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

25 Aralık 2024 10:46 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 10:53

Milyonlarca öğretmenin gündeminde olan uzman öğretmenlik başvuruları bugün itibarıyla başladı. 1 Ocak tarihine kadar devam edecek olan süreçle beraber MEBBİS uzman öğretmenlik başvurusunun yapılacağı yer de netleşti.

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