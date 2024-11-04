MEBİ Türkiye geneli YKS deneme ne zaman, nasıl girilir? MEB sınav takvimini açıkladı

04 Kasım 2024 16:49 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 16:55

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye geneli YKS deneme sınavlarını duyurdu. Bugün itibarıyla başlayan YKS denemelerine girmek isteyenler nasıl girileceğini araştırmaya başladı. MEBİ platformunda ders anlatımları ve deneme sınavları gibi birçok yardımcı kaynak bulunuyor.

MEB ortak sınav soru ve cevaplarını yayımladı

MEB ortak sınav soru ve cevaplarını yayımladı

MEB tarafından uygulanacak olan Türkiye geneli YKS deneme sınavları 4 Kasım itibarıyla başladı.

Binlerce YKS öğrencisi çalışmalarını sürdürürken MEBİ tarafından tamamı video çözümlü sorular ve rehberlik gibi destek veriliyor.

MEBİ TÜRKİYE GENELİ YKS DENEME SINAVINA NEREDEN, NASIL GİRİLİR?

MEBİ tarafından uygulanan Türkiye geneli YKS sınavına öğrenciler EBA veya e-devlet şifreleri ile beraber http://mebi.eba.gov.tr sitesi üzerinden giriş yapabilecek.

MEB tarafından belirlenen takvim ile beraber sınavların uygulanacağı tarihler de netleşti.

TÜRKİYE GENELİ YKS DENEME SINAVINA NE ZAMAN YAPILACAK 2024?

MEBİ aracılığıyla milyonlarca kişi Türkiye geneli YKS sınavına giriş yapabilecek. Sınavlar 4-10 Kasım tarihlerinde MEBİ sitesi üzerinden uygulanırken sınav sonrası çıkacak olan rapor ile öğrenciler son durumlarını ve eksiklerini görebilecek.

Yayınlanan takvim şöyle:

MEBİ TÜRKİYE GENELİ YKS DENEME SINAVLARI TAKVİMİ DENEME TARİH TYT AYT YDT 1. Deneme 4-10 Kasım 2024 Kasım Kasım Kasım 2. Deneme 2-8 Aralık 2024 Aralık Aralık Aralık 3. Deneme 6-12 Ocak 2025 Ocak Ocak Ocak 4. Deneme 20-26 Ocak 2025 Ocak Ocak Ocak 5. Deneme 10-16 Şubat 2025 Şubat Şubat Şubat 6. Deneme 3-7 Mart 2025 Mart Mart Mart 7. Deneme 2-8 Nisan 2025 Nisan Nisan Nisan 8. Deneme 5-11 Mayıs 2025 Mayıs Mayıs Mayıs 9. Deneme 26 Mayıs - 1 Haziran 2025 Mayıs Mayıs Mayıs 10. Deneme 10-15 Haziran 2025 Haziran Haziran Haziran