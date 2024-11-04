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MEBİ Türkiye geneli YKS deneme ne zaman, nasıl girilir? MEB sınav takvimini açıkladı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
04 Kasım 2024 16:49 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 16:55
MEBİ Türkiye geneli YKS deneme ne zaman, nasıl girilir? MEB sınav takvimini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye geneli YKS deneme sınavlarını duyurdu. Bugün itibarıyla başlayan YKS denemelerine girmek isteyenler nasıl girileceğini araştırmaya başladı. MEBİ platformunda ders anlatımları ve deneme sınavları gibi birçok yardımcı kaynak bulunuyor.

MEB tarafından uygulanacak olan Türkiye geneli YKS deneme sınavları 4 Kasım itibarıyla başladı.

Binlerce YKS öğrencisi çalışmalarını sürdürürken MEBİ tarafından tamamı video çözümlü sorular ve rehberlik gibi destek veriliyor.

MEBİ TÜRKİYE GENELİ YKS DENEME SINAVINA NEREDEN, NASIL GİRİLİR?

MEBİ tarafından uygulanan Türkiye geneli YKS sınavına öğrenciler EBA veya e-devlet şifreleri ile beraber http://mebi.eba.gov.tr sitesi üzerinden giriş yapabilecek.

MEBİ Türkiye geneli YKS deneme ne zaman, nasıl girilir? MEB sınav takvimini açıkladı - 1. Resim

MEB tarafından belirlenen takvim ile beraber sınavların uygulanacağı tarihler de netleşti.

TÜRKİYE GENELİ YKS DENEME SINAVINA NE ZAMAN YAPILACAK 2024?

MEBİ aracılığıyla milyonlarca kişi Türkiye geneli YKS sınavına giriş yapabilecek. Sınavlar 4-10 Kasım tarihlerinde MEBİ sitesi üzerinden uygulanırken sınav sonrası çıkacak olan rapor ile öğrenciler son durumlarını ve eksiklerini görebilecek.

Yayınlanan takvim şöyle:

MEBİ TÜRKİYE GENELİ YKS DENEME SINAVLARI TAKVİMİ
DENEMETARİHTYTAYTYDT
1. Deneme4-10 Kasım 2024KasımKasımKasım
2. Deneme2-8 Aralık 2024AralıkAralıkAralık
3. Deneme6-12 Ocak 2025OcakOcakOcak
4. Deneme20-26 Ocak 2025OcakOcakOcak
5. Deneme10-16 Şubat 2025ŞubatŞubatŞubat
6. Deneme3-7 Mart 2025MartMartMart
7. Deneme2-8 Nisan 2025NisanNisanNisan
8. Deneme5-11 Mayıs 2025MayısMayısMayıs
9. Deneme26 Mayıs - 1 Haziran 2025MayısMayısMayıs
10. Deneme10-15 Haziran 2025HaziranHaziranHaziran

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Kaynak: TGRT Haber

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