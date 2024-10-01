Mecliste 766 yasama dokunulmazlığı tezkeresi bulunuyor

01 Ekim 2024 12:55 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 12:57

28. Dönem 1. ve 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu'nda Meclisin çalışmalarının yanı sıra, milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarına ilişkin bilgiler de yer alıyor.

Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan fezlekelerin görüşüldüğü TBMM​ Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'da 766 dosya bulunuyor.

YASAMA DOKUNULMAZLIĞI TEZKERESİ NEDİR?

Yasama dokunulmazlığı tezkeresi, bir milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için meclise sunulan resmi bir belge niteliğindedir. Bu tezkere milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırarak yargılanma sürecini başlatır.

MECLİSTE KAÇ YASAMA DOKUNULMAZLIĞI TEZKERESİ VAR?

28. Dönem'de; 23'ü 1. Yasama Yılı'nda, 54'ü 2. Yasama Yılı'nda olmak üzere toplam 77 Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi sunuldu.

Geçmiş dönemden devredenlerle birlikte 766 yasama dokunulmazlığı tezkeresi TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyonunda bulunuyor.

YASAMA DOKUNULMAZLIĞI NEDİR?

Yasama dokunulmazlığı, milletvekillerine görevlerini bağımsız ve özgür bir şekilde yapabilmeleri için sağlanan hukuki bir korumadır. Bu dokunulmazlık​, milletvekillerinin meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden meclis dışında tekrarlamalarından dolayı hukuki, cezai ve idari bir işlemle karşılaşmalarını engeller.

YASAMA DOKUNULMAZLIĞI NEYİ KAPSAR?

Yasama dokunulmazlığının iki türü vardır;

1.Mutlak Dokunulmazlık: Milletvekillerinin mecliste yaptıkları konuşmalar, oylar ve meclis çalışmaları sırasında sarf ettikleri sözlerden sorumlu tutulmamalarını sağlar. Bu dokunulmazlık meclis ile sınırlıdır.

2.Görev Sürecinde Dokunulmazlık: Milletvekilleri işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı görev süreci boyunca cezai takibata uğramazlar. Ancak ağır cezalık suçüstü hallerinde dokunulmazlıkları meclis kararıyla kaldırıldığında yargılanır.

YASAMA DOKUNULMAZLIĞININ FAYDALARI NELER?

Yasama dokunulmazlığı, milletvekillerinin meclis çalışmalarını rahat bir şekilde yürütmelerine imkan tanırken yasama faaliyetlerinin bağımsızlığını güvence altına alır.