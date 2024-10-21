Meclis'te bu hafta görüşülecek konular netleşti

21 Ekim 2024 08:57 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 09:00

Meclis’te bu hafta görüşülecek konular, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Haftaya yoğun gündemle başlayan Meclis’te; tüketicinin korunmasına yönelik kanun teklifi, Lübnan tezkeresi, 9. yargı paketi ve bütçe görüşmeleri yapılacak.

Yeni haftada da yoğun mesai yapacak olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Plan ve Bütçe​ Komisyonu salı günü toplanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz​ 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yapacak.

MECLİS’TE BU HAFTA HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK?

Meclis Genel Kurulunda bu hafta tüketicinin korunmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Lübnan tezkeresi, 9. yargı paketi ve bütçe görüşmeleri yapılacak.

Tüketicinin korunmasına yönelik kanun teklifiyle aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara yönelik cezalar 10 kat artacak. Doğrudan satış sistemi yeniden düzenlenecek. Saadet zinciri olarak nitelendirilen uygulamalardan kaynaklanan mağduriyetin önüne geçilecek.

LÜBNAN TEZKERESİ UZATILACAK MI?

Meclis’e sunulan Lübnan Tezkeresi ile Lübnan’da görev yapan Türk askerlerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılması, Genel Kurul’da görüşülecek.

9.YARGI PAKETİ MECLİS’TE GÖRÜŞÜLECEK Mİ?

Bu hafta Meclis Genel Kurulunda 9.Yargı Paketine ilişkin görüşmeler yapılacak. Bu kapsamda 9. Yargı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak. Hakim ve Savcı Yardımcılığı mülakatına çağrılacak aday sayısında değişiklik yapılacak, buna göreilan edilen kadro sayısının bir katı fazlası aday, mülakata çağrılacak.

Sesli, yazılı veya görüntülü ileti yoluyla hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Buna göre, hakaret suçlarında şikayet süresi 2 yıl ile sınırlandırılarak istismarların önüne geçilmesi amaçlanıyor.