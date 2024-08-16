Mecliste çıkan kavgada kaşı yarılan Gülistan Koçyiğit, 28. dönem DEM Parti Kars Milletvekili

16 Ağustos 2024 15:19 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 15:24

TİP Milletvekili Ahmet Şık'ı yumruklayan Alpay Özalan, 27. ve 28. Dönem AK Parti İzmir milletvekili

TİP Milletvekili Ahmet Şık'ı yumruklayan Alpay Özalan, 27. ve 28. Dönem AK Parti İzmir milletvekili

Bugün TBMM'de Alpay Özalan ile Ahmet Şık arasında gerginlik yaşanırken çıkan kavgada yaralanan Gülistan Koçyiğit olurken milletvekili mi sorusu gündeme geldi.

MECLİSTEKİ KAVGADA KAŞI YARILAN GÜLİSTAN KOÇYİĞİT KİMDİR?

Gülistan Kılıç Koçyiğit, 1979 senesinde Tunceli'de doğarken Türk Hemşire ve siyasetçidir. İlk ve ortaokul eğitimini Tunceli'de tamamlarken lise eğitimini Adıyaman'da tamamladı.

Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Sosyoloji bölümünü bitiren isim, 2018 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi Muş milletvekili seçilmişti.

2023 genel seçimlerinde de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Kars milletvekili olarak seçildi.

GÜLİSTAN KOÇYİĞİT MİLLETVEKİLİ Mİ, HANGİ PARTİDEN?

TBMM'de çıkan kavgada kaşı yarılan Koçyiğit, TBMM 27. dönem HDP Muş ve 28. dönem DEM Parti Kars Milletvekilidir