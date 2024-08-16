Meclis'te düzenlenen Can Atalay oturumunda Alpay Özalan ile Ahmet Şık kavga etti

16 Ağustos 2024 15:43 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 15:56

CHP, DEM Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve TİP milletvekillerinin imzasıyla TBMM Genel Kurulu 16 Ağustos saat 13.00'da olağanüstü toplantıya çağırılmıştı.

Yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş TBMM Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93'üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14:00'te toplantıya davet etti.

Bugün toplanan Meclis'te TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın kürsüye gelmesinin ardından sarf ettiği gözler nedeniyle tansiyon yükseldi ve kavga çıktı.

Vatandaşlar tarafından Meclis'te kimin kavga ettiği merak ediliyor.

MECLİS'TE KİM KAVGA ETTİ?

TBMM Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, hakaretlerin havada uçması nedeniyle oturuma 15 dakika ara verdi.

Aranın ardından Ahmet Şık tekrardan kürsüye çıktı ve kullandığı ifadeler nedeniyle oturuma yeniden ara verilmek zorunda kalındı.

Bu aranın ardından AK Parti Milletvekili Alpay Özalan ile Ahmet Şık arasında kavga çıktı.

Kavgada DEM Parti Kars Milletvekili Gülistan Koçyiğit yaralandı.