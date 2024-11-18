Meclis'te haftaya yoğun gündemle başlayacak! Yetkisiz çakar kullanımına cezalar artıyor

18 Kasım 2024 11:56 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 11:59

Türkiye Büyük Millet Meclisi haftaya yoğun gündemle başlıyor. Meclis’in b u haftaki gündemini iç güvenlik alanında düzenleme yapılmasına yönelik kanun teklifi ile 2025 yılı bütçesi oluşturuyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yoğun mesai yeni haftada da devam edecek. Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

MECLİS GÜNDEMİNDE BU HAFTA NELER VAR?

Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta, iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren teklifin görüşmelerine başlanacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da 5 bakanlığın bütçesi görüşülecek. Çevre ve şehircilik alanında teknik düzenlemeler içeren teklifin ise Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

İÇ GÜVENLİK ALANINDA DÜZENLEME TEKLİFİ NELERİ İÇERİYOR?

Meclis Genel Kurulu'nda iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Teklifle, ruhsatsız silah​ taşıyan, satın alan veya bulunduranlara verilen hapis cezasının üst sınırı 4 yıla çıkarılacak. Silah parçalarını yasadışı yollarla ülkeye sokan veya satanlara ise 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMANIN CEZASI NEDİR?

Düzenleme ile ateşli silaha dönüştürülen kurusıkı silahları taşıyan ya da bulunduranlar da 4 yıla kadar hapis cezası alabilecek. Bulundurulan silah parçalarının sayı ve niteliğine göre ceza 8 yıla yükselebilecek.

YETKİSİZ ÇAKAR KULLANIMINDA CEZALAR ARTIYOR

Meclis’te görüşülecek olan teklifle trafikte yetkisiz çakar kullanmanın cezası caydırıcı hale getirilecek. Para cezası 15 kat artırılarak 96 bin liraya yükseltilecek. Suçun tekrarı halinde ceza 192 bin liraya çıkacak. Ayrıca araç, bir ay boyunca trafikten men edilecek, sürücünün de ehliyetine aynı süre için el konulacak.

TBMM​ BÜTÇE KOMİSYONU’NDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edilecek. Komisyonda, pazartesi günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, salı günü Sağlık Bakanlığı, çarşamba günü İçişleri Bakanlığı, perşembe günü Dışişleri Bakanlığı, cuma günü de Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçeleri ele alınacak.