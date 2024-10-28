Meclis'te yeni haftanın gündemi belli oldu

28 Ekim 2024 09:14 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 09:21

Türkiye Büyük Millet Meclisi haftaya yoğun gündem ile başlıyor. Meclis Genel Kurulu’nun gündemini 9’uncu yargı paketi oluşturuyor. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ise 2025 yılı bütçesinin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak.

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TBMM​, mesaiye Cumhuriyet Bayramı’nın ardından başlayacak. Çarşamba günü Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın 30 Ekim​ Çarşamba günü AK Parti​ grup toplantısında konuşması öngörülüyor.

MECLİS GÜNDEMİNDE BU HAFTA NELER VAR?

TBMM Genel Kurulu gündemini 9’uncu yargı paketi ile 2025 yılı bütçesi oluşturuyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı bütçesinin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak. Kurumlara dair görüşmeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi ile başlayacak.

9’UNCU YARGI PAKETİ NEDİR?

9’uncu yargı paketi düzenlemesine göre; hakaret suçlarına yeni cezalar getirilecek. Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Bu durumdaki hakaret suçlarında şikayet süresi 2 yılla sınırlandırılıyor.

Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar, yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek. Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Mülakatı'na çağrılacak aday sayısında değişiklik yapılacak, ilan edilen kadro sayısının bir katı fazlası aday, mülakata çağrılacak.

9.YARGI PAKETİ MADDELERİ NELER?

Soyadı düzenlemesi yapılacak

Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.

İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.

Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek.

Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.

Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.

Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.

Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.

TBMM BÜTÇE KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Meclis mesaiye Cumhuriyet Bayramı’nın ardından başlayacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 30 Ekim Çarşamba günü 2025 yılı bütçesinin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak. 31 Ekim'de ise Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığının bütçesi görüşülecek.