Meclis'te yeni haftanın gündemi belli oldu

11 Kasım 2024 10:59 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 11:04

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu hafta görüşülecek konular vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Meclis’te bütçe mesaisi yeni haftada da devam edecek.

Haftalık çalışmasına 12 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurul’da, ilk olarak kamu başdenetçisi seçimi yapılacak. Çarşamba günü Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

MECLİS GÜNDEMİNDE BU HAFTA NELER VAR?

Haftalık çalışmasına 12 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurul, Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon tarafından belirlenen adaylar Mehmet Akarca, Burhanettin Sağsöz ve Şinasi Yurdakul arasından kamu başdenetçisi seçecek.

Bu seçimin ardından Genel Kurul, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlayacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 4 bakanlığın bütçesi görüşülecek.

BOŞANMA DAVALARINA YÖNELİK DÜZENLEME NELERİ İÇERİYOR?

Boşanma davalarına yönelik düzenlemeye göre; boşanma davası reddinin kesinleşmesinin ardından ortak hayat kurulmamışsa yeniden dava açmak için gereken süre Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda 1 yıla indirilecek.

CASUSLUK EYLEMLERİNE CEZALAR İÇİN DÜZENLEME VAR MI?

Casusluk eylemlerine verilen cezalar da yeniden düzenlenecek. Bu tür suçlarla daha etkin mücadele edilmesinin amaçlandığı düzenlemeyle, başka devletler lehine suç işleyenler hem casusluktan hem de işledikleri suçlardan ceza alacak.

TBMM BÜTÇE KOMİSYONU’NDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Ticaret, Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Hazine ve Maliye bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek.Bakanlar Plan ve Bütçe Komisyonunda 2025 yılı bütçe sunumlarını yapacak, milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

İhtisas komisyonları da toplanarak gündemdeki konuları ele alacak.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu basına kapalı gerçekleştireceği toplantısında Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2023 Yılı Raporu'nun görüşmeleri kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu yetkililerinden bilgi alacak.