Mehdi Taremi kimdir? Beşiktaş’a yeni golcü iddiası

Beşiktaş, golcü takviyesi için Inter'in golcüsü Mehdi Taremi için harekete geçti.

İddialara göre Siyah-Beyazlılar, oyuncu ile temas kurdu.

İranlı golcü ile Serdal Adalı yönetimi, prensipte anlaşma sağladı ve transferin tamamlanacağı belirtiliyor.

Öte yandan Inter'in Taremi'yi kadroda düşünmediği ve 2 yıl daha oyuncunun kontratının devam etmesine rağmen yol ayrılığına sıcak bakıldığı belirtildi.

MEHDİ TAREMİ KİMDİR?

Mehdi Taremi, 18 Temmuz 1992 tarihinde İran'ın Buşehr şehrinde doğdu.

Futbol kariyerine İran’da başlayan Taremi kariyerinde FC Porto’dan sonra 2024 yazında Inter Milan'a transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Oyuncunun piyasa değeri ise 3.5 milyon euro.