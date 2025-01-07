Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? Yayın akışı belli oldu
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı kısa sürede büyük ilgi gördü. Sevilen diziyi takip edenler 7 Ocak bu akşam yeni bölüm yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı.
Senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosu ile adından söz ettiren Mehmed Fetihler Sultanı, Salı günleri ekranlara geliyor. Sevilen dizi, TRT 1 yayın akışında yer aldı. İzleyicilerin gözü bu hafta yeni bölüm olup olmayacağındaydı.
MEHMED FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI?
7 Ocak Salı günü TRT 1 yayın akışına göre dizi yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Fetihler Sultanı, 30. bölümüyle bu akşam izleyici ile buluşacak.
Birçok dizi yeni yıl haftası sebebiyle yeni bölümlerini bu hafta yayınlamamıştı.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.25 Hayatımın Neşesi
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.45 Masumlar Apartmanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.15 Yabancı Sinema: Komşuluk Halleri