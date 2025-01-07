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Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? Yayın akışı belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
07 Ocak 2025 16:23 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 16:27
Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? Yayın akışı belli oldu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı kısa sürede büyük ilgi gördü. Sevilen diziyi takip edenler 7 Ocak bu akşam yeni bölüm yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı.

Senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosu ile adından söz ettiren Mehmed Fetihler Sultanı​, Salı günleri ekranlara geliyor. Sevilen dizi, TRT 1​ yayın akışında yer aldı. İzleyicilerin gözü bu hafta yeni bölüm olup olmayacağındaydı.

MEHMED FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI?

7 Ocak Salı günü TRT 1 yayın akışına göre dizi yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Fetihler Sultanı, 30. bölümüyle bu akşam izleyici​ ile buluşacak.

Birçok dizi yeni yıl haftası sebebiyle yeni bölümlerini bu hafta yayınlamamıştı.

Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? Yayın akışı belli oldu - 1. Resim

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.25 Hayatımın Neşesi

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.45 Masumlar Apartmanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı 

00.15 Yabancı Sinema: Komşuluk Halleri

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Kaynak: TGRT Haber
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