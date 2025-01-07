Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? Yayın akışı belli oldu

07 Ocak 2025 16:23 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 16:27

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı kısa sürede büyük ilgi gördü. Sevilen diziyi takip edenler 7 Ocak bu akşam yeni bölüm yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı.

Bahar bu akşam var mı? 7 Ocak yayın akışında neden olmadığı izleyicinin gündeminde

Bahar bu akşam var mı? 7 Ocak yayın akışında neden olmadığı izleyicinin gündeminde

Senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosu ile adından söz ettiren Mehmed Fetihler Sultanı​, Salı günleri ekranlara geliyor. Sevilen dizi, TRT 1​ yayın akışında yer aldı. İzleyicilerin gözü bu hafta yeni bölüm olup olmayacağındaydı.

MEHMED FETİHLER SULTANI BU AKŞAM VAR MI?

7 Ocak Salı günü TRT 1 yayın akışına göre dizi yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Fetihler Sultanı, 30. bölümüyle bu akşam izleyici​ ile buluşacak.

Birçok dizi yeni yıl haftası sebebiyle yeni bölümlerini bu hafta yayınlamamıştı.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07.25 Hayatımın Neşesi

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.45 Masumlar Apartmanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

00.15 Yabancı Sinema: Komşuluk Halleri