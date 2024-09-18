Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin yeni sezonu 24 Eylül Salı günü başlayacak

18 Eylül 2024 16:57 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 17:14

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni bölümünün fragmanı yayınlandı. Fragmanın yayınlanmasının ardından Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni sezonunun ne zaman başlayacağı belli oldu.

Başrollerinde Serkan Çayoğlu​, Selim Bayraktar​, Tuba Ünsal​, Seçkin Özdemir, Teoman Kumbaracıbaşı, Emine Ün, Kenan Çoban ve Açelya Akkoyun'un yer aldığı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni sezonundan fragman yayınlandı.

Fragmanın yayınlanmasının ardından izleyiciler Mehmed: Fetihler Sultanı yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

MEHMED FETİHLER SULTANI YENİ SEZONU NE ZAMAN?

Kanal tarafından yayınlanan fragmana göre Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yeni sezonu 24 Eylül Salı günü saat 20.00'de yayınlanacak.

Dizinin fragmanında yer alan Çandarlı karakterinin "Tahtta bir kurt oturur, zira kurtla oyun kanla biter" sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.

MEHMED FETİHLER SULTANI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mehmet Fetihler Sultanı dizisinin sahneleri hem yurt dışında hem de Türkiye'de çekiliyor.

Dizinin geçtiğimiz sezon yurt dışı çekimleri İran'da gerçekleştirildi.

Türkiye'de yapılan çekimler ise İstanbul'da özel olarak kurulan platolarda çekiliyor.