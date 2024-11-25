Mehmed Fetihler Sultanı'na Mihailoğlu Battal Bey karakteri katılıyor

25 Kasım 2024 11:48 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 11:58

TRT1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı dizisinde heyecan sürerken yeni dahil olan oyuncu beğeni topladı. Dağ, Kader ve Dayı gibi projelerde yer alarak başarısından söz ettiren Ufuk Bayraktar izleyiciyi sevindirdi.

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Diziler yeni sezonlarında bölümlerini yayınlamaya devam ederken Mehmed Fetihler Sultanı​'na yeni bir isim katılıyor.

Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çeken dizide Mihailoğlu Battal Bey karakterini kimin oynadığı da merak edilmişti.

MEHMED FETİHLER SULTANI MİHAİLOĞLU BATTAL BEY GERÇEKTE KİM?

TRT 1​ ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı dizisine Mihailoğlu Battal Bey katılıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre karakteri başarılı oyuncu Ufuk Bayraktar oynayacak.

UFUK BAYRAKTAR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

12 Eylül 1981 tarihinde doğan isim 2009-2011 aralığında Ezel​ dizisinde Ramiz Dayı'nın gençliği ile tanınmıştı.

Bekleme Odası, Kader, İklimler, Yumurta, Ali'nin Sekiz Günü, Girdap, Memleket Meselesi, Ayrılık, Yeraltı, Toprağın Çocukları, Bu Son Olsun, Dağ, Çanakkale 1915, Dağ II, Kümes, Dayı: Bir Adamın Hikayesi, Güven Bana, Benim Babam Bir Kahraman, Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2