Mehmet Akarca kimdir? TBMM Genel Kurulunda Kamu Başdenetçisi seçildi

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

13 Kasım 2024 07:59 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 08:02

TBMM Genel Kurulunda Kamu Başdenetçiliğine Mehmet Akarca’nın seçildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından Mehmet Akarca’nın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda Kamu Başdenetçisi seçimi yapıldı. İlk üç turda yeterli çoğunluk sağlanamayınca dördüncü tura geçildi. Bu turda, 264 oy alan Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi oldu. MEHMET AKARCA KİMDİR? 1963 yılında Siirt’in Şirvan ilçesinde dünyaya gelen Mehmet Akarca, üniversite hayatında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başladı. Mezun olduktan sonra Uşak, Van, Aydın'da hakimlik, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı ile Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunan Akarca, 2010 yılında Yargıtay Üyeliğine seçildi. Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 21 Ekim 2013'te Yargıtay 14. Ceza Dairesi Başkanlığına seçilen Akarca, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasında Cumhurbaşkanı tarafından 18 Mayıs 2015 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçildi. MEHMET AKARCA EVLİ Mİ? Kamu Başdenetçiliğine seçilen Mehmet Akarca, evli ve iki çocuk babasıdır. İlgili Haberler Hamit Altıntop'tan Feyyaz Uçar'a sert tepki! İzmir'de 5 kardeşin öldüğü yangın faciası: Türkiye'yi hüzne boğan olayda acı detaylar... Oscar'lı oyuncu Filistin'e destek verdi, ajansından kovuldu