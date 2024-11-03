Mehmet Akdağ MasterChef Türkiye'ye konuk oldu

03 Kasım 2024 10:14 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 10:17

MasterChef Türkiye'ye Şef Mehmet Akdağ konuk oldu. Mehmet Akdağ’ın 7 Mehmet isimli kitabı dünyanın en iyi restoran kitabı seçilmişti.

MasterChef Türkiye​ izleyicileri geçtiğimiz akşam programa katılan Şef Mehmet Akdağ’ın kim olduğunu ve kariyerini araştırmaya başladı. Meraklıları Mehmet Akdağ şef kimdir, kaç yaşında? 7 Mehmet nereli sorularına cevap arıyor.

ŞEF MEHMET AKDAĞ KİMDİR?

Mehmet Akdağ, Antalya​ doğumlu ve 7 Mehmet Restaurant’ın üçüncü kuşak temsilcisidir.

1983 yılında doğan Akdağ, Türkiye ve dünyada Akdeniz mutfağının tanıtılmasında önemli bir rol oynayan bir isimdir. Geleneksel Türk ve Akdeniz lezzetleri konusunda uzman olan Mehmet Akdağ, 7 Mehmet Restaurant’ın baş aşçısı ve işletmecisi olarak, restoranın köklü mirasını yaşatmaya devam ediyor.

Akdağ’ın adını aldığı dedesi Mehmet, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün aşçılarından olan Hacı Hasan'ın çırağı olarak mesleğe adım atmıştı. 1937 yılında kurulan ve bugün Antalya’nın simgelerinden biri olan 7 Mehmet Restaurant, bu köklü geçmişiyle Akdeniz mutfağının en seçkin lezzetlerini misafirlerine sunmaktadır.

Mehmet Akdağ’ın 2023 yılında yayımladığı 7 Mehmet adlı kitabı, kısa sürede büyük bir başarı yakalayarak "dünyanın en iyi restoran kitabı" ödülünü kazandı.