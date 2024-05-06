Mehmet Fetihler Sultanı Hızır Çelebi karakterini Turgay Tanülkü oynuyor

06 May 2024 09:51 - Güncelleme : 06 May 2024 10:23

Başrollerinde Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Tuba Ünsal, Seçkin Özdemir gibi isimlerin yer aldığı dizinin senaryosuna Hızır Çelebi karakteri katılıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre karakter usta oyuncu Turgay Tanülkü tarafından oynanacak.

Dizinin izleyicileri tarafından hem Hızır Çelebi karakteri hem de Turgay Tanülkü'nün hayatı araştırılıyor.

Hızır Çelebi, 15. yüzyılda yaşamış bir Osmanlı alimidir.

İstanbul'un fethinden sonra yeni başkentin ilk kadısı olarak atanmıştır.

Arapça, Farsça ve Türkçe şiirleri ile tanınmış ve Sivrihisar Ulu Camii'nin 1439'da onarımını yaptırarak günümüze kadar ulaşmasını sağlamıştır.

Usta oyuncu Turgay Tanülkü ise 18 Temmuz 1953 tarihinde Uşak'ta dünyaya gelmiştir.

Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü'nden mezun olan ünlü oyuncu Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlamıştır.

1987-1989 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü'nde dersler vermiştir.

Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Şahin Ağa karakteri ile adını geniş kitlelere duyurmuştur.

Turgay Tanülkü'nün rol aldığı bazı yapımlar ise şunlar: