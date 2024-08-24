Mehmet Hasanoğlu’nun istifasının nedeni sağlık sorunları oldu

24 Ağustos 2024 11:15 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 11:19

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından İYİ Parti'de istifalar sürüyor. İyi Parti Bursa İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu istifasını duyurdu.

MEHMET HASANOĞLU İSTİFA MI ETTİ, NEDEN?

Hasanoğlu sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini şu sözlerle duyurdu:

“2017 Aralık ayında tarafıma tevdi edilen İyi Parti Osmangazi Kurucu İlçe Başkanlığı görevimden bu güne kadar kesintisiz Bursa'da yaklaşık 7 yıldır Cesurlar Hareketi'nin çok önemli iki başkanlık makamında bulunma şerefine nail oldum. Osmangazi İlçe Başkanı olarak olağanüstü hal döneminde teşkilatlanmayı sağlayarak 24 Haziran 2018 Genel ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde ekibimle birlikte Osmangazi'de partimin başarısı ve Bursamız için hizmet etmeye çalıştık. 5 yıllık ilçe başkanlığı dönemimde yine ekibimle birlikte partimiz adına hem Bursa, hem de Türkiye genelinde birçok ilklere imza attık.

5 yıllık Osmangazi İlçe Başkanlığı sürecimin sonunda 4 Aralık 2022 tarihindeki Osmangazi İlçe Başkanlığımızın 3. Olağan Kongresinde aday olmayarak bayrağı hür irademle devrettim ve sonrasında 29 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen Bursa İl Başkanlığımızın 3. Olağan Kongresi'nde de delegenin yüzde 70 teveccühü ile ekibimle birlikte il başkanı olarak seçildim. Bu çalışmaların semeresi olarak da şu anda 81 ilimiz arasında İYİ Partinin 2 milletvekili ve 2 Belediye Başkanlığı olan tek ilinin olmasında ekibim ile birlikte ortaya koyduğumuz performansın katkısı vardır ve kim ne derse desin ne eleştiri getirirse getirsin bizler vicdanen huzurluyuz."