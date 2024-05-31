Mehmet Önlüoğlu'nun öldüğüne dair iddialar gerçeği yansıtmıyor

31 May 2024 08:58 - Güncelleme : 31 May 2024 09:14

Sosyal medyada telefon dükkanında ürettiği videolar ile kısa sürede fenomen haline gelen Mehmet Önlüoğlu'nun takipçileri tarafından hayati durumu merak ediliyor.

Mehmet Önlüoğlu'nun öldüğüne dair iddialar asılsızdır.

Ünlü fenomen "mehmetenlioglu" adlı TikTok hesabından en son 31 Mayıs 2024 Cuma günü saat 06.00 sularında video atmıştır.

Instagram hesabından ise 11 saat önce sosyal medya fenomeni Mehmet Ali Ek ile hikaye attığı görülüyor.

Mehmet Enlioğlu 1988 yılında Sivas'ın Hafik ilçesinde dünyaya geldi.

Altı kardeş olan ünlü fenomen ilkokul üçüncü sınıfa kadar Sivas'ta eğitim gördü.

Daha sonra 1996 yılında İstanbul'a taşındı ve burada okumaya devam etti.

Ortaokulu bitirdikten sonra iş hayatına atılan Mehmet Enlioğlu'nun günümüzde kendi cep telefonu firması bulunuyor.

Ünlü fenomenin TikTok'ta 752 bin, Instagram'da ise 1.1 milyon takipçisi bulunuyor.